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41 минуту назад

Россия выслала дипломатов Литвы, Латвии и Эстонии

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 21

Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге, заявили в МИД.

Россия выслала 10 прибалтийских дипломатов
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах», – сообщили в МИД, передает РИА «Новости».

В дипведомстве подчеркнули, что «основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех – посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики».

Отмечается, что послы Эстонии, Латвии и Литвы прибыли в МИД России, куда были вызваны в связи с решением выслать российских дипломатов.

В свою очередь Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш сообщил, что министерство иностранных дел России озвучило послам стран Прибалтики ответные меры на высылку российских дипломатов: из России будут высланы прибалтийские дипломаты.

Он отметил, что не удивлен таким решением, выразив сожаление, что из-за ситуации на Украине отношения зашли в «черный период». Риекстиньш не стал называть число высылаемых из России дипломатов. Послы Эстонии, Латвии и Литвы втроем покинули ведомство, где находились порядка 45 минут.

Ранее сообщалось, что в МИД во вторник вызваны три прибалтийских посла в связи с решением России о высылке их дипломатов по принципу взаимности.

В мире,МИД России,
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