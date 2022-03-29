Эрдоган высказался об ожиданиях российско-украинских переговоров

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что пришла пора, чтобы переговоры России и Украины принесли результат. Об этом турецкий лидер сказал перед началом переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

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«Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей», - приводят слова президента РИА Новости.

По словам Эрдогана, нынешние переговоры могут содействовать встрече лидеров России и Украины. Также турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку для упрощения работы переговорных делегаций. Президент Турции также призвал стороны установить режим прекращения огня.