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16 минут назад

Эрдоган рассчитывает, что российско-украинские переговоры принесут результат

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что пришла пора, чтобы переговоры России и Украины принесли результат. Об этом турецкий лидер сказал перед началом переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

Эрдоган высказался об ожиданиях российско-украинских переговоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей», - приводят слова президента РИА Новости.

По словам Эрдогана, нынешние переговоры могут содействовать встрече лидеров России и Украины. Также турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку для упрощения работы переговорных делегаций. Президент Турции также призвал стороны установить режим прекращения огня.

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной

Напомним, 29 марта состоится четвертый раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча пройдет во дворце Долмабахче в Стамбуле. Как ожидается, в переговорах примет участие российский миллиардер Роман Абрамович. До этого переговоры проходили почти ежедневно в онлайн-режиме.

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