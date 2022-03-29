Эрдоган высказался об ожиданиях российско-украинских переговоров

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что пришла пора, чтобы переговоры России и Украины принесли результат. Об этом турецкий лидер сказал перед началом переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
«Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей», - приводят слова президента РИА Новости.
По словам Эрдогана, нынешние переговоры могут содействовать встрече лидеров России и Украины. Также турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку для упрощения работы переговорных делегаций. Президент Турции также призвал стороны установить режим прекращения огня.
Напомним, 29 марта состоится четвертый раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча пройдет во дворце Долмабахче в Стамбуле. Как ожидается, в переговорах примет участие российский миллиардер Роман Абрамович. До этого переговоры проходили почти ежедневно в онлайн-режиме.