В Японии решили поменять написание Киева

Согласно его заявлению, теперь название Киев в министерстве будет писаться на украинский манер. Отмечается, что в японском языке традиционно используется написание Киева, основанное на русскоязычном топониме. Так, название столицы обычно пишется тремя символами азбуки катакана и произносится как «Киэфу». В Минобороны Японии теперь же будет использоваться название «Киу» с двумя символами катаканы, которое произносится исходя из написания и звучания на украинском языке.