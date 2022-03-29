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29 минут назад

Французы назвали Байдена "катастрофой" после его слов о Путине

Елена Прошина

Президента Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что нужно воздержаться от слов и действий, которые могут привести к эскалации ситуации на Украине, пишет Le Figaro.

«Байден — это катастрофа»: Французы раскритиковали президента США
Фото: ReutersReuters

Так он отреагировал на высказывание лидера США Джо Байдена, назвавшего российского коллегу Владимира Путина «мясником».

Читатели газеты поддержали французского лидера, а слова Байдена – раскритиковали.

«Байден хочет эскалации, потому что США только выиграют, продолжая войну в Европе в ущерб русским и европейцам. Макрон прав, что не пошел на поводу Байдена», — написал пользователь JLR72, отметив при этом, что он не является сторонником французского президента.

«Байден — это катастрофа. Его выпад просто опасен и бесполезен», — считает читатель под ником Clémenciste.

«Макрон прав... Слова Байдена не помогут остановить военные действия, они их усугубят. Чтобы договориться с Путиным, необходимо обмениваться мнениями. Россия была и остается великой страной культуры», — написал Nom_de_plume.

«Наконец-то Макрон начал ясно мыслить. Мы [французы] не должны слепо солидаризироваться с Байденом и Зеленским. Эти двое способны втянуть нас в ядерную войну», — считает Ludwig van.

Напомним, во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил Байдена, что он думает о Путине на фоне ситуации вокруг Украины.

«Он мясник, вот, что я думаю», — ответил американский лидер.

До этого Байден заявил, что считает президента России «военным преступником».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей. во всем мире.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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