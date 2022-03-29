Президента Бразилии выписали из больницы

Президент Бразилии Жаир Болсонару был выписан из больницы в день госпитализации после того, как сдал необходимые анализы. Об этом сообщает Reuters.

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Официального бюллетеня от медицинской бригады или комментариев из офиса президента пока нет. Как сообщил агентству министр связи Фабио Фариа, бразильского лидера госпитализировали после того, как он почувствовал «дискомфорт» в животе.

Ранее председатель Партии республиканцев Маркус Перейра рассказал, что Болсонару госпитализировали для обследования в связи с болью в животе.

«Сказали, что у него рефлюксная болезнь и проблемы с желудком», — рассказал он.

При этом, по словам первой леди Мишель Болсонару, с президентом «все хорошо».