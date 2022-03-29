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32 минуты назад

Сенаторы США предлагают направлять изъятые российские активы на помощь Украине

Елена Прошина

Американские сенаторы от двух партий подготовили проект закона, согласно которому предлагается направлять средства, вырученные от конфискации российских активов, на помощь Украине, сообщает ТАСС.

В США придумали способ использования изъятых активов РФ
Фото: ReutersReuters

Сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман выступили с инициативой создания фонда «помощи украинским беженцам и восстановления Украины». Предполагается, что он будет управляться Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.

«Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации их активов и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», — заявил Портмана.

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что власти США не заинтересованы в деэскалации конфликта на Украине.

По его словам, Вашингтон подливает масла в огонь. Действия администрации США направлены на то, чтобы специальная военная операция России продолжалась как можно дальше. На это указывает оказание Киеву военной помощи.

Соединенные Штаты ведут необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире, отметил Фриман.

В мире,Роб Портман,Администрация США,Госдеп США,
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