В США придумали способ использования изъятых активов РФ

Американские сенаторы от двух партий подготовили проект закона, согласно которому предлагается направлять средства, вырученные от конфискации российских активов, на помощь Украине, сообщает ТАСС.

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Сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман выступили с инициативой создания фонда «помощи украинским беженцам и восстановления Украины». Предполагается, что он будет управляться Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.

«Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации их активов и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», — заявил Портмана.

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что власти США не заинтересованы в деэскалации конфликта на Украине.

По его словам, Вашингтон подливает масла в огонь. Действия администрации США направлены на то, чтобы специальная военная операция России продолжалась как можно дальше. На это указывает оказание Киеву военной помощи.