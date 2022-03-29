Многотысячные акции в поддержку ВС РФ на Украине прошли в Латакии и Тартусе

Тысячи людей в городах Латакия и Тартус в Сирии вышли в понедельник на акции в поддержку российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Только в Латакии участие в акции приняли около 5 тыс. человек, сообщил ТАСС начальник Национального отдела по развитию в провинции Латакия, председатель местного отделения партии "БААС" Гейсам Нисбаиль.
"Сегодня здесь мы - сирийский народ, свидетельствуем и выражаем свою благодарность и признательность нашим русским друзьям, которые помогают нам в трудное для нас время, начавшееся еще 10 лет назад, и встали на защиту арабского народа от терроризма. Мы как представители всего сирийского народа, президента Сирии Башара Асада, выражаем свою солидарность и полностью поддерживаем ту позицию, которую выбрал наш президент в отношении России и сложившейся ситуации в мире", - сказал Гейсам Нисбаиль.
Он отметил, что в акции на площади перед мэрией города принимают участие представители всех слоев сирийского общества, в том числе руководство провинции Латакия и местного отделения правящей партии "БААС", представители бизнеса и т. д.
"Сегодня здесь собралось около 5 тыс. человек. И все они не могут оставаться в стороне от происходящего", - сообщил Нисбаиль.
По его словам, это "лишь малая часть того, что сирийский народ может сделать для русского народа".
"Мы уверены в том, что Россия добьется своих в целей в специальной военной операции на Украине, и полностью ее поддерживаем", - заключил собеседник агентства.
Специально к этой акции местный поэт Мохамад Ахмеддиб написал стихотворение о дружбе между Сирией и Россией. "Мы здесь, чтоб восславить героев войны. Мы здесь, чтоб открыть людям глаза на реальность и защитить наши семьи. Мы здесь, чтоб видеть, как сирийский и российский флаги развеваются вместе, словно [ветви] одного оливкового дерева. Мы здесь, чтобы показать славные отношения между нашими народами, чтобы наблюдать за победой Асада и Путина", - рассказал ТАСС Мохамад Ахмеддиб. В ходе акции более сотни ее участников в белых и голубых майках провели флешмоб, выстроившись в литеру Z в центре квадрата.
Акция в городе Тартус также прошла рядом с городской мэрией, участие в ней приняли около 10 тыс. человек, сообщили местные власти.
Ситуация на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.