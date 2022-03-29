Многотысячные акции в поддержку ВС РФ на Украине прошли в Латакии и Тартусе

Тысячи людей в городах Латакия и Тартус в Сирии вышли в понедельник на акции в поддержку российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Только в Латакии участие в акции приняли около 5 тыс. человек, сообщил ТАСС начальник Национального отдела по развитию в провинции Латакия, председатель местного отделения партии "БААС" Гейсам Нисбаиль.

Фото: тв центр тв центр

"Сегодня здесь мы - сирийский народ, свидетельствуем и выражаем свою благодарность и признательность нашим русским друзьям, которые помогают нам в трудное для нас время, начавшееся еще 10 лет назад, и встали на защиту арабского народа от терроризма. Мы как представители всего сирийского народа, президента Сирии Башара Асада, выражаем свою солидарность и полностью поддерживаем ту позицию, которую выбрал наш президент в отношении России и сложившейся ситуации в мире", - сказал Гейсам Нисбаиль.

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Он отметил, что в акции на площади перед мэрией города принимают участие представители всех слоев сирийского общества, в том числе руководство провинции Латакия и местного отделения правящей партии "БААС", представители бизнеса и т. д.

"Сегодня здесь собралось около 5 тыс. человек. И все они не могут оставаться в стороне от происходящего", - сообщил Нисбаиль.

По его словам, это "лишь малая часть того, что сирийский народ может сделать для русского народа".

"Мы уверены в том, что Россия добьется своих в целей в специальной военной операции на Украине, и полностью ее поддерживаем", - заключил собеседник агентства.

Специально к этой акции местный поэт Мохамад Ахмеддиб написал стихотворение о дружбе между Сирией и Россией. "Мы здесь, чтоб восславить героев войны. Мы здесь, чтоб открыть людям глаза на реальность и защитить наши семьи. Мы здесь, чтоб видеть, как сирийский и российский флаги развеваются вместе, словно [ветви] одного оливкового дерева. Мы здесь, чтобы показать славные отношения между нашими народами, чтобы наблюдать за победой Асада и Путина", - рассказал ТАСС Мохамад Ахмеддиб. В ходе акции более сотни ее участников в белых и голубых майках провели флешмоб, выстроившись в литеру Z в центре квадрата.

Акция в городе Тартус также прошла рядом с городской мэрией, участие в ней приняли около 10 тыс. человек, сообщили местные власти.

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