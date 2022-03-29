США захотели направить российские активы на помощь Украине

Сенаторы от двух партий США подготовили законопроект, согласно которому предлагается направлять средства, вырученные от конфискации активов из РФ, на помощь Украине. Об этом в понедельник сообщает портал Axios.
По его данным, сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман выступили с инициативой создания фонда "помощи украинским беженцам и восстановления Украины", который будет управляться Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.
"Один из способов помочь - это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации их активов и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности", - приводит издание слова Портмана.