США захотели направить российские активы на помощь Украине

Сенаторы от двух партий США подготовили законопроект, согласно которому предлагается направлять средства, вырученные от конфискации активов из РФ , на помощь Украине . Об этом в понедельник сообщает портал Axios .

По его данным, сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман выступили с инициативой создания фонда "помощи украинским беженцам и восстановления Украины", который будет управляться Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.