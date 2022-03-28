Байден признался в нежелании «наземной или ядерной» войны с Россией

Президент США Джо Байден заявил о нежелании «наземной или ядерной» войны с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

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«Последнее, чего я хочу, — это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией», — признался американский лидер.

В то же время глава Белого дома предостерег, что в случае применения Россией химического оружия на Украине, последует «существенный ответ» со стороны Вашингтона.