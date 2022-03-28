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1 час назад

Байден признался в нежелании «наземной или ядерной» войны с Россией

Lenta.ruLenta.ru

Президент США Джо Байден заявил о нежелании «наземной или ядерной» войны с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Байден признался в нежелании «наземной или ядерной» войны с Россией
Фото: Greg Nash / Pool / ReutersGreg Nash / Pool / Reuters

«Последнее, чего я хочу, — это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией», — признался американский лидер.

В то же время глава Белого дома предостерег, что в случае применения Россией химического оружия на Украине, последует «существенный ответ» со стороны Вашингтона.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил возможность начала ядерной войны. По его словам, никто не хочет никакой войны, однако угроза ядерного конфликта существует всегда.

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