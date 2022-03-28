Байден заявил об изменении поведения Путина со времен саммита в Женеве

Президент России Владимир Путин изменился со времени прошлогоднего саммита в Женеве, считает президент США Джо Байден.
По словам американского лидера, за полгода в Путине произошли перемены сильнее, чем все то, что поменялось в мире со времен визита Байдена в СССР «сто лет назад, когда я был молодым сенатором».
«Я не знаю, что поменялось у него в голове. Его поведение изменилось. Вспомните, о чем мы говорили. Мы говорили о налаживании стратегического диалога, об отношениях НАТО и России... о том, как повысить транспарентность и тому подобное. Это была нормальная дискуссия», - цитирует Байдена РИА «Новости».
Он также отметил, что Путин существенно ужесточил требования по Украине с момента обсуждения украинского вопроса с западными лидерами.
За последнее время Джо Байден неоднократно жестко высказывался о президенте РФ. 26 марта он назвал его «мясником», до этого называл «военным преступником», а также говорил, что Путин «не может находиться у власти».