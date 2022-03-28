Байден заявил об изменении поведения Путина со времен саммита в Женеве

«Я не знаю, что поменялось у него в голове. Его поведение изменилось. Вспомните, о чем мы говорили. Мы говорили о налаживании стратегического диалога, об отношениях НАТО и России... о том, как повысить транспарентность и тому подобное. Это была нормальная дискуссия», - цитирует Байдена РИА «Новости».