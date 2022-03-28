В ООН призвали украинских военных соблюдать Женевскую конвенцию

Речь идёт об обращении с пленными.
Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. При этом он отметил, что кадров, свидетельствующих о жестоком обращении с военнопленными, в ООН не видели.
«Мы не видели записей, демонстрирующих плохое обращение, но важно, чтобы со всеми задержанными военнослужащими обращались в соответствии с Женевскими конвенциями», — сказал Дюжаррик.
Ранее президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер призывал российскую и украинскую стороны достойно обращаться с военнопленными. Он просил не распространять фото- и видеоматериалы ради защиты их участников от «публичного любопытства».