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22 минуты назад

В ООН призвали украинских военных соблюдать Женевскую конвенцию

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Речь идёт об обращении с пленными.

В ООН призвали украинских военных соблюдать Женевскую конвенцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. При этом он отметил, что кадров, свидетельствующих о жестоком обращении с военнопленными, в ООН не видели.

«Мы не видели записей, демонстрирующих плохое обращение, но важно, чтобы со всеми задержанными военнослужащими обращались в соответствии с Женевскими конвенциями», — сказал Дюжаррик.

Ранее президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер призывал российскую и украинскую стороны достойно обращаться с военнопленными. Он просил не распространять фото- и видеоматериалы ради защиты их участников от «публичного любопытства».

В мире,Петер Маурер,Стефан Дюжаррик,Международный комитет Красного Креста,ООН,
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