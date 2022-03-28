Час назначен: подробности о переговорах РФ и Украины в Турции

Очный раунд переговоров между Россией и Украиной по урегулированию кризиса начнется в Стамбуле 29 марта в 10:00. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление члена украинской делегации, депутата Верховной Рады Давида Арахамию.

Ранее аналогичную дату встречи называл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Время начала переговоров он не уточнял. Также, по словам представителя Кремля, говорить о существенном прогрессе по итогам прошедших бесед пока не приходится.

Последние несколько недель члены украинской и российской делегации обсуждали вопросы урегулирования вооруженного конфликта в режиме онлайн.

Каких-либо договоренностей о встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которых настаивала украинская сторона, заключено не было.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.

"В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Также Эрдоган заявил, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Россией и Украиной. "Президент Эрдоган подчеркнул необходимость установления в кратчайшие сроки перемирия и мира между Россией и Украиной, а также улучшения гуманитарной ситуации в регионе. Он добавил, что Турция продолжит вносить свой вклад в этот процесс", - сообщили в канцелярии.

Между тем ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта.

Обмен пленными между Россией и Украиной не является темой переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС в понедельник, 28 марта.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что представители делегаций Москвы и Киева в ходе нового раунда переговоров в Стамбуле не намерены обсуждать вопрос по обмену пленными военнослужащими.

Встреча Президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не состоится после переговоров делегаций двух стран в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, продвижений по теме встречи двух президентов нет. Он также заявил, что пока в графике главы государства нет телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но «события развиваются быстро, поэтому может появиться в любой момент».

Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле вряд ли состоится 28 марта, сказал Песков. Скорее всего переговоры пройдут во вторник, 29 марта. По его словам, очная встреча важна, однако не стал уточнять детали переговоров.

«Пока мы по-прежнему придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу», — сказал Песков.

Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в очном и онлайн-форматах. 16 марта глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский рассказал, что Киев на переговорах с Россией предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но имеющего собственную армию и военно-морские силы. 26 марта он заявил, что Москва и Киев сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам топчутся на месте.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и обсудил встречу делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

«Сегодня (28 марта) министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в Украине и переговоры, которые состоятся в Стамбуле между делегациями РФ и Украины», – передает сообщение турецкого ведомства РИА «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты страны на переговорах по урегулированию. Об этом он рассказал в видеообращении, запись которого была опубликована в Telegram-канале офиса президента Украины.

«Впереди — новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально, без затягивания. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, приоритеты в позиции Киева на переговорах давно известны. Это — суверенитет и территориальная целостность Украины, которые «не подлежат сомнению».

«Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине», — заявил он.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что российско-украинские переговоры в Стамбуле приведут к установлению режима прекращения огня и достижению мира между странами.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в Twitter.

«По инициативе президента Тайипа Эрдогана делегации России и Украины встретятся в Турции. Мы надеемся, что встречи приведут к прочному прекращению огня и установлению мира», — указал Чавушоглу.

Он также отметил, что Турция осознает свою ответственность и доверие со стороны России и Украины, выбравших Стамбул для проведения переговоров делегаций.

У России и Украины есть шансы на достижение договоренности в ходе переговоров. Так оценил перспективы переговорного процесса глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Я все-таки вижу, что шансы на договоренность есть, потому что понимание грубейших многолетних ошибок наших западных партнеров, оно присутствует, хотя по понятным причинам они это вслух едва ли скажут», — рассказал дипломат.

Лавров также заявил о наличии у Москвы оснований полагать, что НАТО услышала озабоченности российской стороны по вопросам безопасности.

«Мы хотим, чтобы НАТО вернулась к здравомыслию», — добавил он.

Ранее министр заявил, что переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским необходимы, но без ясности по ключевым для Москвы вопросам их организация невозможна. Переговоры делегаций сторон должны продолжиться в Стамбуле в ближайшие дни.

Россия не хотела бы видеть "челночную дипломатию" с участием западных представителей на переговорах с Украиной. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

"Никаких челноков от наших западных коллег я бы не хотел видеть, потому что они уже отчелночили свое и в феврале 2014 года на Украине, и в феврале 2015 года в Минске", - сказал он.

"Сейчас вот нам говорят: "Дайте шанс дипломатии". Конечно, мы хотим дать шанс дипломатии, поэтому мы и согласились на переговоры, которые сейчас возобновляются в Стамбуле. Но есть множество примеров, когда достижения дипломатии разрушались нашими западными коллегами. Верить им теперь нельзя", - подчеркнул министр.

Лавров напомнил, как в феврале 2014 года ЕС выступил гарантом договоренности между президентом Украины и оппозицией, что было вершиной дипломатии.

"Наутро оппозиция плюнула на эту дипломатию, и ЕС вынужден был эту ситуацию проглотить. Затем дипломатия достигла новых высот, как это было в феврале 2015 года в Минске. Подписаны соглашения, которые положили конец войне на востоке Украины и открыли путь к восстановлению территориальной целостности Украины через предоставление особого статуса Донбассу, - отметил глава МИД. - И ЕС полностью доказал свою несостоятельность как организации, которая способна выполнить то, о чем договаривается".

Недопустимость возрождения неонацизма

Лавров также выразил надежду, что Европа теперь встряхнется и осознает недопустимость возрождения идеологии и практики нацизма, а также нацификации Украины, создающей прямую угрозу для РФ.

Как отметил глава МИД, неонацизм возрождался в Европе задолго до нынешних событий на Украине. В частности, напомнил он, в Латвии каждый март проходят марши батальонов "Ваффен СС", и "правительство оказывает поддержку этим маршам, а на Украине и в Польше сносят памятники тем, кто победил фашизм.

"Я очень надеюсь, что теперь европейское сознание встряхнется, потому что на Украине эти тенденции возрождения идеологии и практики нацизма проявились особенно отчетливо", - указал глава дипведомства.

По его словам, на Украине не ограничивались факельными шествиями и маршами.

"Там сознательно создавали боевые отряды неонацистов, - продолжил Лавров. - Тому есть документальные свидетельства - и фото-, и видеоматериалы. Вот эти неонацистские военнослужащие внедрялись в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы брать там командные высоты. Это тоже хорошо известно".

Глава дипведомства выразил уверенность, что Европа и весь мир должны задуматься над недопустимостью нацификации Украины, что в силу непосредственного соседства является "прямой угрозой для России".

Бизнесмен Роман Абрамович, принимавший участие в организации переговоров между Москвой и Киевом, передал президенту России Владимиру Путину записку от украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает Times.

Отмечается, что после встречи с украинским президентом Абрамович прилетел в Москву, чтобы увидеться с российским лидером и вручить ему написанную от руки записку Зеленского с изложением позиции Украины по условиям мирного соглашения. Затем, по данным издания, бизнесмен вернулся в Стамбул, где связался с депутатом Верховной рады Рустемом Умеровым, переговорщиком от Киева.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Путин лично одобрил участие Абрамовича в организации переговоров. Утверждалось, что бизнесмен проводил встречи и с рядом потенциальных посредников, в том числе с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Также он общался с главой российской делегации Владимиром Мединским.

24 марта представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский миллиардер принимал участие в начальном этапе организации переговоров двух стран. Он добавил, что в настоящее время в процессе задействованы переговорные группы.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Россия и Украина нашли «консенсус» по 4 из 6 пунктов переговоров. По его словам, Киев не готов пойти на уступки только в вопросе принадлежности Крыма и Донбасса. В то же время на Украине заявили, что Эрдоган говорит неправду, а Украина «заняла жесткую позицию» на переговорах.

Россия и Украина близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса. Об этом журналистам сообщил Эрдоган после возвращения из Брюсселя, где он участвовал во внеочередном саммите НАТО.

«Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус», — отметил он. Как уточнил президент, это касается следующих вопросов:

️ Требования России, чтобы Украина не была в НАТО.

«Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии [президент Украины Владимир] Зеленский начал заявлять о возможности отказа», — указал Эрдоган.

️ Защита русского языка на Украине.

«Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет», — считает Эрдоган.

️ Демилитаризация Украины.

«Конечно, Украина — это государство, поэтому о принятии разоружения от А до Я речи не идет. Но и по этому вопросу непонятных аспектов нет. То есть, украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по данному вопросу», — пояснил турецкий лидер.

️ Гарантии коллективной безопасности.

«Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении», — добавил Эрдоган.

Еще на двух пунктах, по поводу Крыма и Донбасса, переговоры буксуют. Консенсуса здесь, по словам Эрдогана, нет. Президент Турции напомнил, что Зеленский предложил провести референдум «о тех или иных форматах компромиссов» с Россией. Москва хочет, чтобы Украина признала Крым российским, а ДНР и ЛНР независимыми.

Эрдоган отметил, что Анкара с самого начала прилагала огромные усилия, чтобы остановить боевые действия на Украине. По его словам, он намерен продолжить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Эрдоган уточнил, что Турция считает своей целью «свести двух лидеров вместе».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг украинским СМИ заявление Эрдогана. «Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком на Украине есть и будет украинский», — утверждает он.

Кулеба также считает, что разделять переговоры на пункты некорректно, поскольку подгруппы делегаций одновременно обсуждают много разных вопросов.

Глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский, в свою очередь, 25 марта сказал, что позиции российской и украинской делегаций по второстепенным вопросам сближаются, но по главным стороны «топчутся на месте».

Мединский пояснил, что Россия настаивает на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности предусматривает «еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны [России] — демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций». Без учета этих позиций заключение договора Мединский считает маловероятным.

Ранее Мединский говорил, что Украина предлагает для себя «австрийский» или «шведский» варианты нейтрального демилитаризованного государства. В таком случае она сохранит собственную армию.

«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как компромиссный», — подтвердил Кремль.

Кроме того, Мединский передавал, что представители Киева и Москвы максимально сблизились в вопросах о нейтральном статусе Украины и ее невступлении в НАТО. По его словам, сохраняются нюансы, касающиеся гарантий безопасности для Украины «дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО». Что касается демилитаризации Украины, Мединский заявил, что Москва и Киев находятся «где-то на полпути».