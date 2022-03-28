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20 минут назад

Дрейфующая мина обезврежена у берегов Румынии

Алиса Селезнёва

Морская мина была обнаружена и обезврежена в Черном море недалеко от румынского полигона Капу Мидия. Об этом со ссылкой на штаб ВМС Румынии сообщает ТАСС.

Дрейфующая мина обезврежена у берегов Румынии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ФСБ России, украинские военные после начала российской спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. При этом 19 марта Центр общественных связей российской спецслужбы сообщил, что установленные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов.

По данным ВМС Румынии, сегодня утром дрейфующая мина была обнаружена в Черном море рыболовным траулером.

На место обнаружения вышел минный заградитель «Вице-адмирал Константин Бэлеску» с группой водолазов-саперов на борту.

«Мина была уничтожена без проблем», - отметили в военном ведомстве.

Ранее Турция закрыла пролив Босфор после того, как там была обнаружена морская мина. После нейтрализации боеприпаса движение судов возобновилось. Минобороны Турции сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по этому вопросу.

В мире,ФСБ,
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