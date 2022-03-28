Дрейфующая мина обезврежена у берегов Румынии

Морская мина была обнаружена и обезврежена в Черном море недалеко от румынского полигона Капу Мидия. Об этом со ссылкой на штаб ВМС Румынии сообщает ТАСС.
По данным ФСБ России, украинские военные после начала российской спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. При этом 19 марта Центр общественных связей российской спецслужбы сообщил, что установленные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов.
По данным ВМС Румынии, сегодня утром дрейфующая мина была обнаружена в Черном море рыболовным траулером.
На место обнаружения вышел минный заградитель «Вице-адмирал Константин Бэлеску» с группой водолазов-саперов на борту.
«Мина была уничтожена без проблем», - отметили в военном ведомстве.
Ранее Турция закрыла пролив Босфор после того, как там была обнаружена морская мина. После нейтрализации боеприпаса движение судов возобновилось. Минобороны Турции сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по этому вопросу.