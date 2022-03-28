Украина будет судиться со странами Евросоюза из-за России

Власти Украины собираются подать в суд на западные страны, которые не стали отказываться от импорта российской нефти. Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко.

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В интервью британскому телеканалу Sky News Устенко назвал неприемлемым тот факт, что ЕС не стал присоединяться к нефтяным санкциям против РФ.

«Весь цивилизованный мир пытается остановить эту войну, <…> в то же время [некоторые страны] отправляют деньги на ее финансирование», — заявил советник Зеленского.

Ранее в Кремле предупредили Европу о том, что Соединенные Штаты не станут поставлять европейским странам нефть и газ на бесплатной основе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цена на топливо в европейских странах станет вдвое больше, исходя из чего предложение России покупать газ за рубли более выгодно.