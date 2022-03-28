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30 минут назад

Украина будет судиться со странами Евросоюза из-за России

Ura.RuUra.Ru

Власти Украины собираются подать в суд на западные страны, которые не стали отказываться от импорта российской нефти. Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко.

Украина будет судиться со странами Евросоюза из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью британскому телеканалу Sky News Устенко назвал неприемлемым тот факт, что ЕС не стал присоединяться к нефтяным санкциям против РФ.

«Весь цивилизованный мир пытается остановить эту войну, <…> в то же время [некоторые страны] отправляют деньги на ее финансирование», — заявил советник Зеленского.

Ранее в Кремле предупредили Европу о том, что Соединенные Штаты не станут поставлять европейским странам нефть и газ на бесплатной основе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цена на топливо в европейских странах станет вдвое больше, исходя из чего предложение России покупать газ за рубли более выгодно.

США и страны Европы начали вводить жесткие экономические санкции против РФ после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Российский глава отмечал, что цель санкций со стороны Запада — «отмена России» как государства.

В мире,Олег Устенко,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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