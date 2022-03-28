«Новая холодная война»: в Польше оценили варшавскую речь Байдена

Президент США Джо Байден в своем выступлении на Замковой площади Варшавы объявил новую холодную войну. Такое мнение высказал в опубликованном в понедельник интервью газете Rzeczpospolita бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович (2018-2020).

"В этой речи президент США объявил новую холодную войну. Это можно сравнить с выступлением Уинстона Черчилля в 1946 году, когда он говорил о железном занавесе. В речи президента США прозвучали вещи, которые меняют отношение к реальности", - считает Чапутович. "Обвинение Байденом [президента России Владимира] Путина <...> можно расценивать как стремление разорвать контакты с российской стороной с целью ее изоляции. То же самое было и во время холодной войны", - отметил он.

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По его словам, обвинения, прозвучавшие из уст Байдена в адрес российского президента, - это "сигнал для европейцев о том, что мы должны изменить стратегию".

"Уже нет шансов быстрого возвращения к тому, что было до агрессии России на Украине. Мы готовимся к долгосрочному конфликту", - сказал бывший министр.



"Результатом этого конфликта является принятие США мирового лидерства и конфронтация с Россией. Для США главной проблемой является Китай, но они думали, что Россия останется в стороне, а они сосредоточатся на Китае. США поняли, что если они закроют глаза на конфликт на Украине, у них больше не будет шансов вернуть себе лидерство. Байден прямо сказал, что Путин должен потерпеть неудачу, а это исключает различные компромиссы, на которые надеялись европейские страны", - заявил Чапутович.

Как напомнил политик, "в Брюсселе прозвучало, что в военном смысле Запад и США Украину защищать не будут".

"США настраиваются на долгосрочную конфронтацию с Россией, но представляют себе, что эта конфронтация будет происходить не в военной, а в экономической сфере. Поэтому санкции и единство вокруг США имеют решающее значение. Но не все так просто, это было видно во время его визита в Брюссель", - подчеркнул он.

По словам Чапутовича, ЕС не выражает готовности вводить новые санкции против РФ, нет развития по вопросу о блокаде закупок российских газа и нефти, товарообмена, как и вступления Украины в ЕС.

"Если говорить о саммите ЕС, то из него победителем вышел Путин", - считает польский политик.

Президент США Джо Байден утверждает, что Западу необходимо готовиться к "долгой предстоящей борьбе" между демократией и авторитаризмом.

"Борьба за демократию не могла завершиться и не завершилась вместе с окончанием холодной войны. За последние 30 лет силы авторитаризма возродились во всем мире", - утверждал американский лидер, выступая в субботу в рамках визита в Варшаву с речью, посвященной ситуации вокруг Украины.

В числе приглашенных гостей выступление Байдена слушали в том числе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Нам нужно четко понять, что эта битва не будет выиграна ни в ближайшие дни, ни в ближайшие месяцы. Нам надо готовиться к долгой предстоящей борьбе", - полагает американский президент.

Кроме того, Байден утверждал, что РФ под надуманным предлогом начала специальную военную операцию на Украине.

Президент России объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.

Президент США Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина. Об этом в субботу, 26 марта, сообщает РИА Новости.

Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий.

«Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден.

Это далеко не первый случай, когда Байден позволяет себе резко высказываться о российском президенте. Так, 25 марта, он вновь назвал Владимира Путина «военным преступником». Впервые лидер США употребил этот термин в отношении российского коллеги 16 марта.

26 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал оскорбления в адрес Путина. В своем Telegram-канале Медведев написал, что время от времени российским властям приходится слышать в свой адрес «удивительные слова», однако «мы воспитанные люди и никогда не переходим на личности».

В своем заявлении Медведев отметил, что Москва соблюдает правила приличия и не говорит о том, что у некоторых людей есть явные признаки деменции и они находятся на пути к старческому маразму. Также он подчеркнул, судя по всему, имея ввиду проблемы самого Байдена, что «никто не вспоминает дедушек, которые падают на трапах самолета», забывают дорогу к офису и идут «куда-то в кусты». «Это вопрос культуры и воспитания», — заключил Медведев.

19 марта 2021 года в сети появилось видео, на котором запечатлено, как Байден поднимается на борт самолета. На кадрах видно, как американский лидер несколько раз спотыкается, а затем падает, после чего салютует и заходит в салон лайнера. В тот же день Байден оговорился во время публичного выступления и назвал вице-президента Камалу Харрис «президентом». Отмечалось, что американский лидер не в первый раз допускает подобные оговорки. Спустя две недели появился ролик новой неудачной попытки Байдена подняться по трапу самолета.

Президент США Джо Байден в ходе своего визита в Варшаву заявил, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти». Однако в Белом доме заверили, что он не призывал к смене власти в России, сообщает РИА «Новости».

По словам Байдена, спецоперация на Украине «никогда не станет победой для России», а российский президент «не может оставаться у власти».

«Свободные люди отказываются жить в мире, где царят тьма и безысходность. У нас будет другое будущее, светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях», — сказал американский лидер.

Позднее в Белом доме прокомментировали это заявление.

«Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона. Он не имел в виду власть Путина в России или смену режима», — заявил официальный представитель Белого дома.

Жесткие высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина не отражают официальной позиции Белого дома, они были сделаны из-за эмоций. С таким объяснением выступил советник Госдепартамента страны по энергетической безопасности Эймос Хокстин, цитату приводит ТАСС.

Высказывания американского политика уже объяснили в Белом доме, подчеркнув, что он «не обсуждал власть Путина в России или же смену режима».

Кроме того, как отмечает журналистка агентства Bloomberg Кортни Розен, когда глава государства выходил из здания, один их сотрудников СМИ выкрикнул: «Господин президент, вы призывали к смене режима?».

«Нет», — ответил Байден.

Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол от штата Техас назвал провокацией высказывания президента США Джо Байдена о главе России Владимире Путине, передает ТАСС.

По мнению конгрессмена, слова американского лидера являются «провокационным сигналом» для российского президента.

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«Мы так переживали о том, чтобы его не спровоцировать, что даже не смогли отправить (истребители — «Газета.Ru») МиГи на Украину. Эти слова, я бы сказал, даже более провокационные, чем отправка МиГов», — сказал политик.

Также он заявил, что Соединенным Штатам необходимо сосредоточиться не на провокационных заявлениях и их последующем обсуждении, а на предоставлении Киеву военной техники.

Помощники президента США Джо Байдена были удивлены, когда тот в субботу во время визита в Варшаву, говоря о российском коллеге Владимире Путине, выступил с утверждением, что "этот человек не может оставаться у власти". Как отмечается в статье, опубликованной в воскресенье в печатной версии газеты The Washington Post, данная фраза отсутствовала в написанном для американского лидера тексте речи.

"Высказывание удивило помощников [Байдена], которые знали, что оно не было включено в подготовленную речь", - пишет издание со ссылкой на источник.

По сведениям газеты, слова президента США застали врасплох и европейских политиков, ряд которых постарался поспешно выяснить, означают ли они изменение политики вашингтонской администрации в отношении РФ.

Со своей стороны американский конгрессмен-демократ Том Малиновски (от штата Нью-Джерси), работавший над написанием внешнеполитических речей для 42-го президента США (1993-2001) Билла Клинтона, заявил изданию, что, по его мнению, Байдену не стоит допускать столь поспешных высказываний.

"Президенты, в частности, должны быть осторожны, чтобы не призывать к тому, что мы не готовы претворить в жизнь", - считает законодатель.

Новые оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина «сужают окно возможностей» для налаживания отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость. И, конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации (США). Надо себе отдавать отчет в этом», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что «странно» слышать подобное от Байдена, который когда-то призывал бомбить Югославию и убивать людей.

«Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», — подчеркнул представитель Кремля.

Комментарий относится к заявлению американского президента, которое он сделал во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины. Один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине на фоне военной операции на Украине, и тот назвал российского лидера «мясником».

Ранее Байден сказал, что считает Путина «военным преступником».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, считает, что покровители Украины на Западе подталкивают страну к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Он также подчеркнул, что Москва до начала специальной операции на Украине предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, однако украинская сторона отказалась. По словам российского лидера, наступление Киева на Донбасс и Крым было вопросом времени, а Россия «это предотвратила».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, в отличие от своего американского коллеги Джо Байдена, не позволил бы себе оскорбительных высказываний в адрес российского лидера Владимира Путина. Так глава Пятой республики прокомментировал очередной дипломатический скандал с участием 46-го президента США. Посещая лагеря беженцев на польско-украинской границе, Джо Байден допустил оскорбительные высказывания в отношении Владимира Путина.

«Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», - приводит слова Макрона телеканал France 3.

Макрон напомнил, что коллективный Запад сделал выбор в пользу невмешательства в ситуацию военным путем. Поэтому, подчеркнул он, необходимо добиваться деэскалации в регионе.

«Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями», - предложил французский лидер.

Последние высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина говорят о продолжении и развитии конфликта, в связи чем стоит готовиться к длительной борьбе между странами, полагает президент Сербии Александр Вучич. По его словам, которые приводит издание N1, Байден известен как очень осторожный человек, который хорошо готовится к публичным выступлениям, потому сказанные им слова неслучайны.

В нашем первом разговоре с ним я понял, что у него есть команда, которая его исключительно готовит. Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно. <…> Последнее заявление было важнее любого другого, потому что мы должны готовиться к длительной борьбе, и это меня обеспокоило, — сказал Вучич.

Украинские журналисты, политики и бизнесмены неоднозначно восприняли речь президента США Джо Байдена, которую он произнес после завершения своего европейского турне. Украинцы не поняли, что же было «исторического» в речи главы Белого дома и чем он может помочь Киеву.

«Может ли кто-нибудь мне объяснить: в чем «историчность» вчерашней речи Байдена и чем она поможет воюющей Украине?» – приводит слова экс-нардепа Игоря Мосийчука «Страна.ua».

В свою очередь журналист Иван Яковина назвал речь Байдена «очень слабой».

«Если бы он деловито и спокойно перечислил вооружения, которые через пару дней получит Украина – это было бы дело. А так – вода и пустота», – написал он.



«Речь Байдена циничная. Основана на интересах США и самого Байдена на ноябрьских выборах в Палату представителей. Гибнущие украинцы для Дяди Сэма всего лишь инструмент международной политики, а не личная трагедия», – считает бизнесмен Сеяр Куршутов.

Также пользователи Сети связали уничтожение ВС России базы горючего в районе Львова с речью Байдена.

«Понятно, почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в тот момент находился в каких-то 10 минутах полета ракет от атакованного Львова», – заявило командование воздушних сил Украины.

Напомним, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе Львова.

В субботу Байден в ходе пресс-конференции заявил, что россияне не враги США, а НАТО – «сугубо оборонительный альянс». По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, якобы «высасывают силу» и возможность укреплять военный потенциал. Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.

Американский президент Джо Байден своими высказываниями о главе российского государства Владимире Путине во время выступления в Варшаве продемонстрировал, что Соединенные Штаты не задумываются об урегулировании ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразили в воскресенье газете The Washington Post эксперты.

Как считает старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон, слова Байдена дают представление о мышлении американского лидера и некоторых взглядах его администрации на Путина.

"Это говорит мне о том (и это меня беспокоит), что высшее руководство [США] не думает о возможностях завершения конфликта. Если бы они об этом думали, Байден не говорил бы, что Путин должен уйти", - приводит газета слова политолога.

С его точки зрения, единственный способ урегулирования конфликта - ведение переговоров с президентом РФ.

Как отмечает издание, некоторые официальные лица по обе стороны Атлантики заявили, что комментарий Байдена был честным признанием реальности: у США, вероятно, никогда не будет нормальных отношений с Россией из-за ситуации вокруг Украины. Беспокойство у многих вызывает то, что в краткосрочной перспективе риторика хозяина Белого дома может привести к эскалации напряженности и затруднить поиск любых дипломатических решений. Так, руководитель Совета по международным отношениям Ричард Хаас полагает, что первоочередными задачами сейчас являются прекращение конфликта "на условиях, которые Украина может принять, и недопущение любой эскалации".

"Данный комментарий [Байдена] не соответствовал обеим этим целям", - сказал аналитик.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Аарон Дэвид Миллер считает, что слова президента США о российском коллеге заглушили основной посыл его выступления в Варшаве.

"Речь была весьма примечательной. Это одна из тех речей, где острота заглушает смысл, поскольку именно на остроте сосредоточиваются люди", - отметил эксперт.

Он считает, что пока не понятно, какие последствия повлечет за собой в ближайшие дни высказывание хозяина Белого дома.