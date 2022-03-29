Байден допустил возможность очной встречи с Путиным

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность проведения очной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

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Отвечая на вопрос журналиста в Белом доме о перспективе переговоров глав государств, Байден отметил, что это зависит от того, что захочет обсудить президент России. «Вопрос заключается в том, есть ли что-то, чтобы встречаться», — отметил он. Американский лидер добавил, что это должно стать основанием для возможности завершить военные действия и восстановить Украину.

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Вашингтон опроверг планы по свержению власти в России

В ходе брифинга Байден также пояснил свои слова о президенте России. Он подчеркнул, что его заявление, что Путин является «военным преступником», не являются политической позицией Вашингтона.

Глава Белого дома также добавил, что его слова, что Путин «не может оставаться у власти», не свидетельствуют о проводимой Вашингтоном политике смены власти в России. «Никто не считает, что мы собираемся свергнуть, что я говорил о свержении Путина», — сказал он. Байден пояснил, что просто выражал свое возмущение. При этом он выразил уверенность, что его заявление не осложнит контакты между странами.

17 марта президент США назвал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». 26 марта Байден оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти». Позднее советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина эмоциями.

Союзники США не оценили резкие высказывания Байдена

Антироссийская риторика и резкие высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина во время выступления в Варшаве 26 марта вызвали негативную реакцию ближайших союзников Вашингтона, заявил обозреватель Bloomberg Тони Чучка (Tony Czuczka). Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и представители правительства Великобритании вовсе отвернулись или постарались дистанцироваться от «шокирующей речи» Байдена.

Британская газета The Times назвала оскорбления Байдена в адрес Путина самой большой оплошностью в его карьере. Авторы статьи напомнили, что глава Белого дома регулярно допускает фактологические ошибки и оговорки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя слова Байдена, указал на то, что миру «нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики».

Реакция России

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена о Путине весьма тревожными. Он подчеркнул, что это является личным оскорблением со стороны президента США. В Кремле заявили, что решать вопрос о том, кто должен быть у власти в России, должен не американский президент.

До этого пресс-секретарь российского лидера отмечал, что давать резкую оценку словам Байдена в Кремле не собираются, так как считают их следствием утомляемости, раздражительности и забывчивости президента США. Песков отметил, что комментарии могут вызывать еще большую агрессию со стороны главы Соединенных Штатов.

На заявления американского лидера также отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В посте в своем Telegram-канале она привела комментарий Госдепа, сопроводив его тремя словами.

В российском МИД также предупредили, что обвинения Байдена в адрес Путина ставят отношения США и России на грань разрыва. Во внешнеполитическом ведомстве указали на неприемлемость подобных заявлений.