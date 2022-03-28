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59 минут назад

Организаторы «Оскара» осудили инцидент с Уиллом Смитом на награждении

Никита Бородкин

Американская киноакадемия осудила инцидент в прямом эфире церемонии вручения кинопремии «Оскар», в котором актер Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока по лицу. Как сообщает РИА Новости, в организации заявили, что осуждают любые формы насилия.

Напомним, что Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит, которая из-за борьбы с алопецией постриглась налысо. В ходе шоу ведущий Крис Рок пошутил над ее прической.

«Джада, не могу дождаться второй части "Солдата Джейн" (фильм, в котором играла побритая налысо Деми Мур)», — сказал комик.

После этих слов Смит сорвался со своего места и ударил Рока. Вернувшись на свое место, актер прокричал: «Держи имя моей жены подальше от своего грязного рта».

На вручении премии "Оскар" разгорелся скандал

После Уилл Смит снова вышел на сцену, однако уже для вручения «Оскара» в номинации «Лучший актер». В своей речи он принес извинения за инцидент киноакадемии и своим коллегам. Известно, что в полиции знают о происшествии, однако Рок отказался подавать заявление.

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