Американская киноакадемия осудила инцидент в прямом эфире церемонии вручения кинопремии «Оскар», в котором актер Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока по лицу. Как сообщает РИА Новости, в организации заявили, что осуждают любые формы насилия.

Напомним, что Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит, которая из-за борьбы с алопецией постриглась налысо. В ходе шоу ведущий Крис Рок пошутил над ее прической.

«Джада, не могу дождаться второй части "Солдата Джейн" (фильм, в котором играла побритая налысо Деми Мур)», — сказал комик.

После этих слов Смит сорвался со своего места и ударил Рока. Вернувшись на свое место, актер прокричал: «Держи имя моей жены подальше от своего грязного рта».