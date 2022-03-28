СМИ: с полок супермаркетов Канады убирают товары из России

Сети супермаркетов Канады на фоне российской спецоперации на Украине и введенных санкций убирают с полок товары российского производства, в том числе квас, семечки подсолнечника и зефире в шоколаде. Об этом пишет Globe and Mail.
По данным издания, об изъятии с полок магазинов российской продукции заявила компания Empire Company Ltd., владеющая продуктовыми сетями Sobeys, Safeway и FreshCo. Metro Inc. также прекратила продажу в Канаде продуктов, произведенных в России.
При этом издание констатировало, что изъятие из продуктовых магазинов в Канаде российских товаров не оказывают большого влияния на экономику России, но ретейлеры сделали это «в знак солидарности с Украиной».
Ранее США, Япония, Канада и станы Евросоюза лишили Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. В администрации США также рассказали, что ведут переговоры с партнерами по ВТО о членстве РФ в организации. Также в Канаде изъяли из ликероводочных магазинов сделанную в России водку и ввели запрет на импорт российских нефтепродуктов.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.