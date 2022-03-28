СМИ: с полок супермаркетов Канады убирают товары из России

Сети супермаркетов Канады на фоне российской спецоперации на Украине и введенных санкций убирают с полок товары российского производства, в том числе квас, семечки подсолнечника и зефире в шоколаде. Об этом пишет Globe and Mail.

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По данным издания, об изъятии с полок магазинов российской продукции заявила компания Empire Company Ltd., владеющая продуктовыми сетями Sobeys, Safeway и FreshCo. Metro Inc. также прекратила продажу в Канаде продуктов, произведенных в России.

При этом издание констатировало, что изъятие из продуктовых магазинов в Канаде российских товаров не оказывают большого влияния на экономику России, но ретейлеры сделали это «в знак солидарности с Украиной».

Ранее США, Япония, Канада и станы Евросоюза лишили Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. В администрации США также рассказали, что ведут переговоры с партнерами по ВТО о членстве РФ в организации. Также в Канаде изъяли из ликероводочных магазинов сделанную в России водку и ввели запрет на импорт российских нефтепродуктов.