Американцы отвернулись от Байдена

Менее половины американцев положительно оценивают политику нынешнего президента США Джо Байдена и его администрации в условиях военного конфликта России и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.

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Отмечается, что в проведенном опросе приняли участие тысяча респондентов старше 18 лет. Им задали вопрос о том, одобряют ли они политику Байдена и Белого дома по российско-украинскому конфликту. Лишь 41% опрошенных жителей США ответили положительно. При этом 52% респондентов заявили, что не одобряют действия американского правительства по этому вопросу.

Согласно результатам опроса, 44% респондентов «крайне не уверены» в способностях Байдена урегулировать вспыхнувший конфликт между Россией и Украиной. Только 12% опрошенных жителей США придерживаются обратной точки зрения. Отмечается, что 79% респондентов положительно отнеслись к решению правительства по отказу от импорта российской нефти и нефтепродуктов.