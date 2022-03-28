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12 минут назад

Американцы отвернулись от Байдена

Елена Прошина

Менее половины американцев положительно оценивают политику нынешнего президента США Джо Байдена и его администрации в условиях военного конфликта России и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.

Американцы отвернулись от Байдена
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в проведенном опросе приняли участие тысяча респондентов старше 18 лет. Им задали вопрос о том, одобряют ли они политику Байдена и Белого дома по российско-украинскому конфликту. Лишь 41% опрошенных жителей США ответили положительно. При этом 52% респондентов заявили, что не одобряют действия американского правительства по этому вопросу.

Согласно результатам опроса, 44% респондентов «крайне не уверены» в способностях Байдена урегулировать вспыхнувший конфликт между Россией и Украиной. Только 12% опрошенных жителей США придерживаются обратной точки зрения. Отмечается, что 79% респондентов положительно отнеслись к решению правительства по отказу от импорта российской нефти и нефтепродуктов.

Телекомпания NBC подчеркнула, что в США в настоящий момент уровень поддержки Байдена составляет лишь 40%. Это самый низкий показатель с начала его президентского срока. При этом 55% опрошенных жителей США заявили, что не поддерживают политику, проводимую администрацией Байдена.

В мире,Джозеф Байден,
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