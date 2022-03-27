Темпы распространения COVID-19 в мире снизились

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на этой неделе выросло на 10,9 миллиона, что оказалось на 15 процентов меньше, чем за предыдущие семь дней. В то же время заболеваемость снизилась на планете впервые с начала марта, пишет ТАСС.

Фото: Toby Melville / Reuters Toby Melville / Reuters

Темпы распространения COVID-19 в том числе начали резко снижаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По сравнению с началом марта уровень заражения в Японии снизился в полтора раза, во Вьетнаме — вдвое.

При этом вновь начался рост в странах Европы — во Франции теперь в сутки регистрируют уже около 140 тысяч новых случаев, в Великобритании — около 95 тысяч, в Италии — свыше 75 тысяч. Кроме того, темпы распространения коронавируса выросли с начала месяца в Австралии в два раза — сейчас там ежедневно заболевают свыше 50 тысяч человек.

Наибольшее число заражений фиксируют в Южной Корее — в среднем же в стране в сутки регистрируют около 350 тысяч заболевших. В Германии коронавируом ежедневно заражаются свыше 300 тысяч человек.