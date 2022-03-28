Сотрудники транспортного сектора в Барселоне устроили акцию протеста из-за роста цен на топливо. Об этом сообщает портал 20 Minutos.

По данным издания, в акции приняли участие около 70 человек, они перекрыли движение по одной из автотрасс. Похожие акции проходят и в других городах страны.

Ранее сообщалось, что в Кишиневе около сотни таксистов устроили пикет у здания правительства Молдавии. Водители требуют повлиять на подорожание метана, цена на который с 22 января выросла на 30% — до 17,6 лея за кубометр. Протестующие припарковали автомобили на главной площади города и гудят в автомобильные клаксоны, полиция в действия автомобилистов не вмешивается.

По словам главы «Молдовагаза» Вадима Чебана, компания работает в убыток из-за роста закупочной цены газа, поэтому повысить тарифы на топливо необходимо. Он заявлял, что общее количество транспортных средств в Молдавии около 1 млн единиц, используют метан в качестве моторного топлива только порядка 20 тыс. единиц транспорта.