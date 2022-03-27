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22 минуты назад

Макрон прокомментировал оскорбление Байдена в адрес Путина

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал слова главы США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине, сообщает BFMTV.

Макрон прокомментировал оскорбление Байдена в адрес Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Франции заявил, что "никогда бы не использовал" подобных слов в отношении Путина. Также Макрон призвал воздержаться "от слов и действий, которые могут привести к эскалации" конфликта на Украине.

Французский лидер добавил, что планирует поговорить с президентом России "завтра или послезавтра". Речь пойдет об эвакуации жителей Мариуполя.

Накануне Байден сказал, что считает Путина "мясником". В Кремле в свою очередь заявили, что новые оскорбительные высказывания президента США в адрес российского лидера "сужают окно возможностей" для налаживания отношений между странами.

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