В Германии ввели уголовную ответственность за демонстрацию символа Z

Власти двух федеральных земель в Германии ввели уголовную ответственность за публичную демонстрацию символа Z. В Нижней Саксонии и Баварии за нарушение будут наказывать штрафом или лишением свободы на срок до трёх лет. Ранее Louis Vuitton заподозрили в поддержке российской спецоперации на Украине из-за коллекции с символом, похожим на букву Z.

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По словам министра юстиции Баварии Георга Айзенрайха, уголовную ответственность за демонстрацию символа Z ввели пока два региона.

«Свобода мнений — большое достояние нашей конституции. В Германии каждый может выражать своё мнение. Но свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право», — заявил он.

Ранее компанию Louis Vuitton заподозрили в поддержке российской спецоперации на Украине из-за новой коллекции LV Volt. Она вышла в 2020 году, но в 2022 фирменные инициалы бренда LV обновили в новом дизайне, напоминающем букву Z.

Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от своего логотипа, на котором нарисована синяя буква Z на белом фоне. Вместо неё фирма будет использовать в соцсетях полное название фирмы Zurich.