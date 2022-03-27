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31 минуту назад

В Германии ввели уголовную ответственность за демонстрацию символа Z

Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Власти двух федеральных земель в Германии ввели уголовную ответственность за публичную демонстрацию символа Z. В Нижней Саксонии и Баварии за нарушение будут наказывать штрафом или лишением свободы на срок до трёх лет. Ранее Louis Vuitton заподозрили в поддержке российской спецоперации на Украине из-за коллекции с символом, похожим на букву Z.

В Германии ввели уголовную ответственность за демонстрацию символа Z
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра юстиции Баварии Георга Айзенрайха, уголовную ответственность за демонстрацию символа Z ввели пока два региона.

«Свобода мнений — большое достояние нашей конституции. В Германии каждый может выражать своё мнение. Но свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право», — заявил он.

Ранее компанию Louis Vuitton заподозрили в поддержке российской спецоперации на Украине из-за новой коллекции LV Volt. Она вышла в 2020 году, но в 2022 фирменные инициалы бренда LV обновили в новом дизайне, напоминающем букву Z.

Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от своего логотипа, на котором нарисована синяя буква Z на белом фоне. Вместо неё фирма будет использовать в соцсетях полное название фирмы Zurich.

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Минобороны России ранее заявило, что символы Z и V, нанесённые на российскую технику, которая участвует в спецоперации на Украине, нарисованы неспроста. В ведомстве пояснили, что латинская буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

В мире,Минобороны России,Louis Vuitton,
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