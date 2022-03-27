В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
29 минут назад

Шон Пенн призвал бойкотировать «Оскар» при отказе от речи Зеленского

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Американский актер Шон Пенн призвал к бойкоту церемонии вручения премии «Оскар», если на ней не позволят выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в комментарии для телеканала CNN.

Шон Пенн призвал бойкотировать «Оскар» при отказе от речи Зеленского
Фото: ReutersReuters

По его мнению, отказ академиков предоставить в том или ином формате слово украинскому лидеру, к тому же бывшему актеру, станет самым непристойным моментом во всей истории Голливуда.

При этом Пенн полагает, что предварительно было принято решение обойтись без речи Зеленского. Такую же информацию со ссылкой на свои источники опубликовало издание The New York Post.

Актер надеется, что это мнение изменится и организаторы церемонии «сбросят свое высокомерие ради общего блага». В противном случае он попросил участников церемонии продемонстрировать протест по поводу происходящего на Украине.

В последний месяц Пенн занят съемками фильма о происходящем на Украине. Он выехал на территорию страны после того, как российская армия подошла к столице Украины. Недавно он заявил, что пытается договориться о поставке в республику истребителей.

Впервые о возможности участия Зеленского в церемонии «Оскара» рассказала американская актриса, соведущая нынешней церемонии Эми Шумер.

В мире,Владимир Зеленский,Эми Шумер,Шон Пенн,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители