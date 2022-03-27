Шон Пенн призвал бойкотировать «Оскар» при отказе от речи Зеленского

Американский актер Шон Пенн призвал к бойкоту церемонии вручения премии «Оскар», если на ней не позволят выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в комментарии для телеканала CNN.

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По его мнению, отказ академиков предоставить в том или ином формате слово украинскому лидеру, к тому же бывшему актеру, станет самым непристойным моментом во всей истории Голливуда.

При этом Пенн полагает, что предварительно было принято решение обойтись без речи Зеленского. Такую же информацию со ссылкой на свои источники опубликовало издание The New York Post.

Актер надеется, что это мнение изменится и организаторы церемонии «сбросят свое высокомерие ради общего блага». В противном случае он попросил участников церемонии продемонстрировать протест по поводу происходящего на Украине.

В последний месяц Пенн занят съемками фильма о происходящем на Украине. Он выехал на территорию страны после того, как российская армия подошла к столице Украины. Недавно он заявил, что пытается договориться о поставке в республику истребителей.