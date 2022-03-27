СМИ США посоветовали Байдену поменьше выступать на публике

«Мы все были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения… Байдену следует постараться как можно меньше выступать на публике во время международного кризиса», – написал журналист в материале, опубликованном на сайте The Wall Street Journal.