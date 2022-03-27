СМИ США посоветовали Байдену поменьше выступать на публике

Журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман посоветовал президенту США Джо Байдену как можно меньше выступать на публике. По его мнению, оговорки и неточности президента не доведут до добра.
«Мы все были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения… Байдену следует постараться как можно меньше выступать на публике во время международного кризиса», – написал журналист в материале, опубликованном на сайте The Wall Street Journal.
Фриман считает, что Байден не справляется с задачей в плане публичных выступлений. Он отметил, что после выступлений Байдена Белому дому приходится уточнять его высказывания.
Ранее «СП» писала о том, что представитель Белого дома прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который во время выступления в Польше заявил, что президент РФ Владимир Путин «не может оставаться у власти».