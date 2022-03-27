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37 минут назад

СМИ США посоветовали Байдену поменьше выступать на публике

Свободная прессаСвободная прессаиещё 3

Журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман посоветовал президенту США Джо Байдену как можно меньше выступать на публике. По его мнению, оговорки и неточности президента не доведут до добра.

СМИ США посоветовали Байдену поменьше выступать на публике
Фото: Leah Millis/ReutersLeah Millis/Reuters

«Мы все были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения… Байдену следует постараться как можно меньше выступать на публике во время международного кризиса», – написал журналист в материале, опубликованном на сайте The Wall Street Journal.

Фриман считает, что Байден не справляется с задачей в плане публичных выступлений. Он отметил, что после выступлений Байдена Белому дому приходится уточнять его высказывания.

Ранее «СП» писала о том, что представитель Белого дома прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который во время выступления в Польше заявил, что президент РФ Владимир Путин «не может оставаться у власти».

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