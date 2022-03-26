Байден провел телефонный разговор с Тихановской

"Он поблагодарил ее за то, что она присутствовала на его сегодняшнем выступлении в Варшаве. Президент подчеркнул продолжающуюся поддержку со стороны Соединенных Штатов народа Белоруссии в деле защиты и продвижения прав человека, в том числе свободы выражения мнений, а также свободных и честных выборов", - говорится в тексте.