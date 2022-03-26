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1 час назад

Байден провел телефонный разговор с Тихановской

ТАССТАСС

Президент США Джо Байден провел в субботу телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии и представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден провел телефонный разговор с Тихановской
Фото: ReutersReuters

Согласно этим данным, Байден поговорил с Тихановской, находясь на борту президентского самолета.

"Он поблагодарил ее за то, что она присутствовала на его сегодняшнем выступлении в Варшаве. Президент подчеркнул продолжающуюся поддержку со стороны Соединенных Штатов народа Белоруссии в деле защиты и продвижения прав человека, в том числе свободы выражения мнений, а также свободных и честных выборов", - говорится в тексте.

Байден выступил в субботу в рамках визита в Варшаву с речью, посвященной ситуации вокруг Украины. В числе приглашенных гостей выступление слушали в том числе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Тихановская.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с силовиками.

В мире,Светлана Тихановская,Дмитрий Кулеба,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,Администрация США,
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