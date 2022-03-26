В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
40 минут назад

Байден: один доллар сейчас стоит около 200 рублей

News.ruNews.ru

Президент США Джо Байден сказал, что на сегодняшний день один американский доллар стоит 200 рублей. Такое заявление президент сделал на пресс-конференции в Варшаве после встреч с украинскими и польскими представителями, передаёт Sky News. Он также добавил, что, по его сведениям, Россию ждёт двукратное сокращение ВВП.

Байден назвал цену доллара в рублях
Фото: ReutersReuters

Рубль обесценился, сейчас его курс составляет 200:1. В ближайшие годы Россию ждет двукратное сокращение ВВП, — сказал Байден.

Байден в ходе своего визита в Польшу также заявил, что Россия не стремится к денацификации Украины, а намеревается сместить текущего украинского президента Владимира Зеленского со своего поста. Трансляцию его обращения вёл телеканал NBC News. Ранее Байден назвал президента России Владимира Путина «мясником».

Байден напомнил о событиях в Венгрии, Польше и Чехословакии во времена СССР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента Соединённых Штатов Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители