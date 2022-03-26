Байден назвал цену доллара в рублях

Президент США Джо Байден сказал, что на сегодняшний день один американский доллар стоит 200 рублей. Такое заявление президент сделал на пресс-конференции в Варшаве после встреч с украинскими и польскими представителями, передаёт Sky News. Он также добавил, что, по его сведениям, Россию ждёт двукратное сокращение ВВП.