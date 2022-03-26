Байден назвал цену доллара в рублях

Президент США Джо Байден сказал, что на сегодняшний день один американский доллар стоит 200 рублей. Такое заявление президент сделал на пресс-конференции в Варшаве после встреч с украинскими и польскими представителями, передаёт Sky News. Он также добавил, что, по его сведениям, Россию ждёт двукратное сокращение ВВП.
Рубль обесценился, сейчас его курс составляет 200:1. В ближайшие годы Россию ждет двукратное сокращение ВВП, — сказал Байден.
Байден в ходе своего визита в Польшу также заявил, что Россия не стремится к денацификации Украины, а намеревается сместить текущего украинского президента Владимира Зеленского со своего поста. Трансляцию его обращения вёл телеканал NBC News. Ранее Байден назвал президента России Владимира Путина «мясником».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента Соединённых Штатов Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.