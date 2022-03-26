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32 минуты назад

Байден сравнил происходящее на Украине с действиями СССР в Венгрии, Польше, Чехословакии

ТАССТАСС

Президент США Джо Байден полагает, что происходящее на Украине можно сравнить с событиями в Венгрии, Польше и Чехословакии и действиями СССР во время холодной войны. Такое мнение он выразил, выступая с речью в субботу в рамках визита в Варшаву.

Байден напомнил о событиях в Венгрии, Польше и Чехословакии во времена СССР
Фото: ReutersReuters

По версии американского лидера, боевые действия на Украине являются "самым недавним сражением в продолжительной борьбе". Он в связи с этим напомнил о событиях в Венгрии, Польше и Чехословакии.

"Советские танки сокрушили демократические восстания, но сопротивление продолжилось, пока, наконец, в 1989 году не пала Берлинская стена и все стены советского господства, - полагает Байден. - Они пали, люди одержали верх".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.

Ряд западных политических деятелей признали, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал 3 марта шаги Запада как "своего рода налог на независимость". Он выразил уверенность, что "эта истерия пройдет" и решение по ситуации вокруг Украины будет найдено.

В мире,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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