Британское издание Daily Mail обнародовало документы, из которых следует, что сын президента США Хантер Байден причастен к биологическим проектам на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Опубликованные электронные письма Байдена-младшего свидетельствуют о том, что он помог медицинской компании Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком Пентагона Black & Veatch в рамках исследований о смертоносных патогенах, заключить многомиллионный контракт с правительством США. Также он свел представителей Metabiota с руководством украинской энергетической компании Burisma Holdings для реализации «научного проекта» с участием лабораторий высокого уровня биозащиты на Украине.

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Из обнародованных документов также следует, что в 2014 году один из топ-менеджеров Metabiota обратился к Хантеру Байдену с вопросом о том, как компания может поспособствовать «культурной и экономической независимости от России», что, как отмечает издание, является «необычной целью для биотехнической фирмы».

Газета обратила внимание на то, что именно Black & Veatch, услуги которой предоставляла Metabiota, построила ряд биолабораторий на Украине для «изучения инфекционных агентов или токсинов, которые могут передаваться по воздуху и вызывать потенциально смертельные инфекции». Из отчетности госорганов США следует, что в период с февраля 2014 года по ноябрь 2016 года Пентагон заключил с Metabiota контракты на сумму 18,4 миллиона долларов, из которых более 300 тысяч долларов были направлены на «исследовательские проекты» на Украине. Издание отметило, что Metabiota также имеет тесные связи с Уханьским институтом вирусологии.

24 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию биолабораторий причастны фонды Хантера Байдена и Джорджа Сороса. Полученные данные подтвердили, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит сын американского лидера, тесно сотрудничал с компанией Metabiota — одним из основных поставщиков оборудования для биолабораторий Минобороны США по всему миру.