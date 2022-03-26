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40 минут назад

Число случаев COVID-19 в Германии превысило 20 млн

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Число случаев коронавирусной инфекции в Германии превысило 20 млн, следует из данных Института Роберта Коха.

Число случаев COVID-19 в Германии превысило 20 млн
Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВалерий Шарифулин/ТАСС

По официальной статистике, за минувшие сутки в ФРГ зафиксировали 252 026 новых случаев COVID-19, скончались 278 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали 20 145 054 случая инфицирования. От болезни умерли 128 388 человек.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и росте смертности.

В мире,Роберт Кох,ВОЗ,
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