Число случаев COVID-19 в Германии превысило 20 млн

Число случаев коронавирусной инфекции в Германии превысило 20 млн, следует из данных Института Роберта Коха.
По официальной статистике, за минувшие сутки в ФРГ зафиксировали 252 026 новых случаев COVID-19, скончались 278 пациентов.
Всего с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали 20 145 054 случая инфицирования. От болезни умерли 128 388 человек.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и росте смертности.