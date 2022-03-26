Число случаев COVID-19 в Германии превысило 20 млн

Число случаев коронавирусной инфекции в Германии превысило 20 млн, следует из данных Института Роберта Коха .

По официальной статистике , за минувшие сутки в ФРГ зафиксировали 252 026 новых случаев COVID-19, скончались 278 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали 20 145 054 случая инфицирования. От болезни умерли 128 388 человек.