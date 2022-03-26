В Японии заявили о риске столкновения с РФ из-за Курил

Если Россия и Япония прекратят вести переговоры о принадлежности Курильских островов, это приведет к столкновению двух государств в связи с усилением влияния США на Японию. Об этом заявил член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в беседе с изданием Shukan Gendai, сообщает РИА Новости.

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По его словам, если переговоры по мирному договору о «северных территориях» с Россией прекратятся, то Япония окажется под влиянием США. Ситуация в конце концов может накалиться до такой степени, что между государствами вспыхнет конфликт, считает Судзуки.

«В интересах Японии была бы политика, позволяющая поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией», — сказал он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия прекращает диалог с Японией о подписании мирного договора по Курильским островам. Как пояснили в ведомстве, подобная мера связана с «недружественными» действиями государства.