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52 минуты назад

В Японии заявили о риске столкновения с РФ из-за Курил

Елена Прошина

Если Россия и Япония прекратят вести переговоры о принадлежности Курильских островов, это приведет к столкновению двух государств в связи с усилением влияния США на Японию. Об этом заявил член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в беседе с изданием Shukan Gendai, сообщает РИА Новости.

В Японии заявили о риске столкновения с РФ из-за Курил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, если переговоры по мирному договору о «северных территориях» с Россией прекратятся, то Япония окажется под влиянием США. Ситуация в конце концов может накалиться до такой степени, что между государствами вспыхнет конфликт, считает Судзуки.

«В интересах Японии была бы политика, позволяющая поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией», — сказал он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия прекращает диалог с Японией о подписании мирного договора по Курильским островам. Как пояснили в ведомстве, подобная мера связана с «недружественными» действиями государства.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прокомментировал данное решение и выразил уверенность, что прекращение диалога по этому вопросу — «неприемлемо». Кроме того, российского посла в Японии Михаила Галузина вызвали в МИД страны и вручили ему официальную ноту протеста.

Глава японского МИД назвал южную часть Курил "исконной территорией Японии"

В мире,Мунэо Судзуки,Михаил Галузин,МИД России,
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