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42 минуты назад

В Китае перечислили семь «грехов» США на Украине

Елена Прошина

Китай обвинил США в совершении «грехов» на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.

В Китае перечислили семь «грехов» США на Украине
Фото: ReutersReuters

Автор статьи уверен, что Вашингтон продолжает стратегию холодной войны и усугубляет глобальный раскол. Он обвинил НАТО в безостановочном расширении на восток, которое «спровоцировало Россию принять меры».

«Россия, как и любая другая страна, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной — это печальный пример того, как менталитет холодной войны привел к вспышке на европейском континенте», — написал он.

Китайский обозреватель заявил, что Белый дом действует прямо противоположно интересам геополитических игроков, и это подрывает мировой порядок. Он упрекнул США в попытке «привязать» к себе Европу. По его мнению, ни Украина, ни другие европейские страны ничего не значат для США. Автор публикации уверен, что Белый дом намерен прервать все связи между Европой и Россией.

«И тогда Европе не к кому было бы прибегнуть, кроме как к своему американскому союзнику», — подчеркнул он.

Как говорится в статьи, США также «манипулируют информацией». Китайский обозреватель обвинил их в «запуске фейков» о реальной ситуации на Украине, создании военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве, а также поддержке гегемонии доллара.

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