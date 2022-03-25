Посольство РФ назвало новые санкции Британии «слепой яростью»

В посольстве РФ в Великобритании прокомментировали новый пакет санкций Соединенного Королевства в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В дипмиссии заявили, что новый пакет санкций, объявленный правительством Британии 24 марта, «является еще одним примером продолжающейся слепой ярости, охватившей британский политический истеблишмент».

«Рассматриваем это как очередную главу антироссийского сценария в попытках очернить и ослабить нашу страну, в котором украинский кризис цинично используется в качестве предлога», — указали в посольстве.

Российские дипломаты отметили, что, вводя санкции против организаций и частных лиц, Британия, по сути, «стреляет себе в ногу», показывая абсолютное пренебрежение к собственным «либеральным ценностям» и принципам неприкосновенности частной собственности.

«Это очередной удар по репутации Лондона как надежного финансового и политического центра», — сказано в заявлении.

Накануне Британия ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Лондон будет «выдавливать» РФ из мировой экономики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.