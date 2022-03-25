Байден «намекнул» на отправку войск США на Украину

«Вы все увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас уже были там. Вы увидите... женщин, молодых людей, стоящих перед чертовым танком, просто говоря: "Я не уйду, не сдвинусь с этого места". Они невероятные, но значительную часть своего вдохновения они черпают у нас», — сказал Байден.