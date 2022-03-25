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41 минуту назад

Байден «намекнул» на отправку войск США на Украину

Елена Прошина

Президент США Джо Байден заявил, что у военных будет возможность оценить мужество украинцев, когда они «там окажутся». С данным высказыванием лидер Соединенных Штатов выступил перед американскими десантниками, размещенными на военной базе в польском Жешуве, передает «РИА Новости».

Байден «намекнул» на отправку войск США на Украину
Фото: ReutersReuters

«Вы все увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас уже были там. Вы увидите... женщин, молодых людей, стоящих перед чертовым танком, просто говоря: "Я не уйду, не сдвинусь с этого места". Они невероятные, но значительную часть своего вдохновения они черпают у нас», — сказал Байден.

При этом президент США не уточнил, почему американские солдаты должны оказаться «там».

На его двусмысленную фразу обратили внимание украинские СМИ и пользователи Twitter из Соединенных Штатов, которые развернули в соцсетях дискуссии, пытаясь понять были ли эти слова очередной оговоркой или же намеком на решение Белого дома отправить на Украину военных. Позже CNN процитировали пресс-секретаря Байдена, заявившего, что позиция США осталась неизменной и никаких планов по отправке американских войск на Украину никто не строит.

В мире,Джозеф Байден,
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