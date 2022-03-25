Байден «допустил» отправку американских военных на Украину

Президент США Байден выступил с речью перед американскими десантниками, дислоцированными на военной базе в польском Жешуве, во время которой он допустил оговорку об отправке солдат на Украину. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Во время выступления Байден заявил, что у американских военных будет возможность оценить мужество украинцев и увидеть все своими глазами, когда они будут «там». При этом президент не стал уточнять, каким образом солдаты США должны оказаться на Украине, и идет ли речь именно об Украине. Помимо этого, глава США добавил, что украинцы невероятные, но значительную часть своего вдохновения черпают у американцев.

В то же время CNN приводит слова официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон придерживается своей неизменной позиции и не собирается отправлять войска на Украину.