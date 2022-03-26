США пообещали дополнительную помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон выделит дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов для МВД Украины для охраны границ, поддержания правопорядка и защиты правительственной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

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В частности, за счет этой помощи предполагается обеспечить предоставление новых защитных средств, бронеавтомобилей и средств связи для погранслужбы и Национальной полиции Украины.