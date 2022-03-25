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20 минут назад

Байден назвал санкции против России самыми тяжелыми в истории

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Президент США Джо Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.

Байден пообещал России больше «тяжелых карательных» санкций
Фото: ReutersReuters

«Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последуют еще больше», – передает его слова РИА «Новости».

Трансляция велась на сайте Белого дома.

Об этом американский лидер заявил в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув недалеко от польско-украинской границы.

При этом Байден также заявил о необходимости наращивать гуманитарную помощь Украине.

Байден попал в неловкое положение после выступления в Брюсселе

«Мы должны продолжать наращивать эту помощь в тесной координации с правительством Украины», – сказал он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В мире,Джозеф Байден,Анджей Дуда,Владимир Путин,Правительство Украины,
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