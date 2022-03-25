Байден пообещал России больше «тяжелых карательных» санкций

Президент США Джо Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.

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«Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последуют еще больше», – передает его слова РИА «Новости».

Трансляция велась на сайте Белого дома.

Об этом американский лидер заявил в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув недалеко от польско-украинской границы.

При этом Байден также заявил о необходимости наращивать гуманитарную помощь Украине.

«Мы должны продолжать наращивать эту помощь в тесной координации с правительством Украины», – сказал он.