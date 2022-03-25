Испанские водители устроили в Барселоне бессрочную забастовку

Работники транспортного сектора Испании вышли на протесты в центре Мадрида из-за роста цен на топливо. Об этом сообщает ТАСС.

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Сообщается, что митинг из нескольких сотен человек собрался у здания министерства транспорта королевства. Успокоить недовольство граждан не смогли даже предложения правительства по урегулированию разногласий. Кроме того, акции протеста пройдут в скором времени и в других городах Испании.