Еще четыре страны выразили поддержку России

«Мы были свидетелями того, как НАТО и США довели ситуацию, довели Россию до настоящего момента и фактически не оставили альтернатив. Не были учтены интересы России, намерения установить достаточные, настоящие возможности безопасности для всех. Мы надеемся, что «горячие головы», которые сегодня препятствуют ходу переговоров по достижению мира, возможности заключить соглашение между сторонами, которые учитывали бы интересы России и всех сторон, остынут. И мир будет достигнут», – приводятся его слова на сайте «Единой России».