Самолет президента Польши совершил аварийную посадку

Самолет президента Польши Анджея Дуды, следовавшего на встречу с американским лидером Джо Байденом в город Жешув на юго-востоке страны, совершил аварийную посадку в Варшаве. Об этом сообщил в пятницу представитель канцелярии Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.