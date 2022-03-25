Самолет президента Польши совершил аварийную посадку

Самолет президента Польши Анджея Дуды, следовавшего на встречу с американским лидером Джо Байденом в город Жешув на юго-востоке страны, совершил аварийную посадку в Варшаве. Об этом сообщил в пятницу представитель канцелярии Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.
"Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву. Сейчас мы ждем вылета резервного самолета в Жешув", - цитирует Кумоха Польское агентство печати.
"Программа визита в Жешуве президентов Польши и США будет незначительно изменена. После прилета президента Анджея Дуды в Жешув пройдет церемония приветствия президента Джо Байдена", - информировал он.
По информации Польского телевидения, Дуда из Варшавы уже вылетел и через несколько десятков минут прибудет в Жешув. Байден ожидает его приземления в своем самолете.