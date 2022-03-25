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1 час назад

Самолет президента Польши аварийно сел в Варшаве по пути на встречу с Байденом

ТАССТАССиещё 13

Самолет президента Польши Анджея Дуды, следовавшего на встречу с американским лидером Джо Байденом в город Жешув на юго-востоке страны, совершил аварийную посадку в Варшаве. Об этом сообщил в пятницу представитель канцелярии Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

Самолет президента Польши совершил аварийную посадку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву. Сейчас мы ждем вылета резервного самолета в Жешув", - цитирует Кумоха Польское агентство печати.

"Программа визита в Жешуве президентов Польши и США будет незначительно изменена. После прилета президента Анджея Дуды в Жешув пройдет церемония приветствия президента Джо Байдена", - информировал он.

По информации Польского телевидения, Дуда из Варшавы уже вылетел и через несколько десятков минут прибудет в Жешув. Байден ожидает его приземления в своем самолете.

В мире,Джозеф Байден,Анджей Дуда,
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