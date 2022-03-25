В Австрии прошел митинг против НАТО

В столице Австрии Вене прошел митинг против НАТО. Люди вышли на улицы с плакатами, направленными против США, а также почтили память жертв бомбардировок Югославии. Об этом сообщает RT.

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Участники акции выступили в поддержку России и Донбасса. Одна из активисток рассказала, что среди митингующих было много украинских националистов-провокаторов, которые пытались спровоцировать конфликт и сорвать мероприятие.

"Больше двух часов участников акции пришлось охранять венской полиции. Если бы не полиция, был бы мордобой. Националисты вели себя очень агрессивно", — сказала она.

Вчера в столице Сербии Белгороде прошел митинг против НАТО. Акцию приурочили к годовщине начала бомбардировок 1999 года. Люди пришли на акцию с сербскими и российскими флагами, они скандировали «Сербы и русские — братья навек».

22 марта в сирийской Латакии студенты государственного университета Тишрин вышли на акцию в поддержку специальной военной операции России на Украине.