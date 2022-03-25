Турция не присоединится к санкциям против РФ

"С точки зрения санкций, мы оцениваем определенные линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией. Вы знаете, я уже давно это объяснил, потому что сегодня, если рассматривать только природный газ, мы получаем около половины потребляемого нами природного газа из России. Кроме того, сегодня мы с Россией строим нашу АЭС "Аккую". Мы не можем оставить все это в стороне. Когда я говорю это [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, он отвечает: "Вы правы". Так что ничего не поделаешь, мы должны сохранять нашу деликатность в этом вопросе. Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль", - приводит в пятницу его слова газета "Хюрриет".