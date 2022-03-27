США дополнительно выделят Украине $100 млн

"Соединенные Штаты намерены предоставить дополнительно 100 миллионов долларов США в виде помощи в области гражданской безопасности, чтобы повысить способность Министерства внутренних дел Украины обеспечивать необходимую безопасность границ, поддерживать гражданские правоохранительные функции и охранять критически важную государственную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Ранее в Варшаве прошла встреча министров иностранных дел и обороны Украины Дмитрия Кулебы и Алексея Резникова с их американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином, в которой также принял участие президент США Джо Байден. На ней обсуждался вопрос об усилении антироссийских санкций. До этого телеканал CNN сообщил, что Украина просит США ежедневно поставлять ей по 500 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В предыдущих списках Киев запрашивал на сотни ракет меньше, уточнили источники канала.