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23 минуты назад

США дополнительно выделят Украине $100 млн

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Соединенные Штаты дополнительно выделят Украине $100 млн на охрану границ, поддержание правопорядка и защиты правительственной инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

США дополнительно выделят Украине $100 млн
Фото: APAP

"Соединенные Штаты намерены предоставить дополнительно 100 миллионов долларов США в виде помощи в области гражданской безопасности, чтобы повысить способность Министерства внутренних дел Украины обеспечивать необходимую безопасность границ, поддерживать гражданские правоохранительные функции и охранять критически важную государственную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте уточнили, что выделенные средства позволят обеспечить предоставление новых защитных средств, бронеавтомобилей и средств связи для погранслужбы и Национальной полиции Украины.

Ранее в Варшаве прошла встреча министров иностранных дел и обороны Украины Дмитрия Кулебы и Алексея Резникова с их американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином, в которой также принял участие президент США Джо Байден. На ней обсуждался вопрос об усилении антироссийских санкций. До этого телеканал CNN сообщил, что Украина просит США ежедневно поставлять ей по 500 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В предыдущих списках Киев запрашивал на сотни ракет меньше, уточнили источники канала.

В мире,Ллойд Остин,Энтони Блинкен,Алексей Резников,Джозеф Байден,Госдеп США,
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