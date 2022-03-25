Украинцы сорвали проведение концерта Кустурицы в Барселоне

Выступление должно было состояться в Дворце каталонской музыки 30 марта. Однако на сайте концертной площадки появилось объявление о том, что выступление отложено, пишет ТАСС .

Как выяснилось, ранее представители украинской диаспоры, проживающие в Каталонии, опубликовали письмо, в котором выступили против концерта Кустурицы. По их версии, он сотрудничает с театром Российской армии. Недовольные угрожали устроить акции протеста у Дворца каталонской музыки.

Ранее появилась информация об отмене концертов в Германии группы «Любэ». Якобы решение связано с тем, что коллектив выступил 18 марта на праздничном концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Однако, по словам администратора группа, музыканты вообще не собирались в Германию. Концерты должны были пройти еще в 2020 году, но были отменены из-за ковидных ограничений. После этого планов выступать в Германии у группы вообще не было.