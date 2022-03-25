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39 минут назад

Украинцы сорвали проведение концерта Кустурицы в Барселоне

Елена Прошина

В Барселоне отложили на неопределенный срок концерт сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и его ансамбля The No Smoking Orchestra. Об этом сообщило агентство EFE.

Украинцы сорвали проведение концерта Кустурицы в Барселоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступление должно было состояться в Дворце каталонской музыки 30 марта. Однако на сайте концертной площадки появилось объявление о том, что выступление отложено, пишет ТАСС.

Как выяснилось, ранее представители украинской диаспоры, проживающие в Каталонии, опубликовали письмо, в котором выступили против концерта Кустурицы. По их версии, он сотрудничает с театром Российской армии. Недовольные угрожали устроить акции протеста у Дворца каталонской музыки.

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Ранее появилась информация об отмене концертов в Германии группы «Любэ». Якобы решение связано с тем, что коллектив выступил 18 марта на праздничном концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Однако, по словам администратора группа, музыканты вообще не собирались в Германию. Концерты должны были пройти еще в 2020 году, но были отменены из-за ковидных ограничений. После этого планов выступать в Германии у группы вообще не было.

В мире,Эмир Кустурица,
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