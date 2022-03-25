Эксперты считают, что заявление Байдена означает неготовность США делить ответственность

Заявление президента США Джо Байдена о том, что власти Украины должны самостоятельно решить, нужно ли им идти на территориальные уступки на переговорах с Россией, говорит о том, что Вашингтон просто не готов разделить с Киевом ответственность за судьбу страны, но в то же время является продолжением традиционной игры Соединенных Штатов. Такое мнение выразили в пятницу опрошенные ТАСС эксперты.

Фото: ТАСС ТАСС

"Администрация Байдена не готова разделить ответственность с президентом Зеленским за возможные территориальные уступки, если таковые станут неизбежными в ходе переговоров с Россией", - отметил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эксперт уточнил, что американский лидер в своем заявлении вообще сказал, что какие-либо уступки вовсе не нужны. Но тем не менее он подчеркнул, что решать должны в Киеве. "Подталкивать Киев к этим уступкам он не будет", - подчеркнул Кортунов.

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Точку зрения разделяет политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Это снятие с себя ответственности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "То есть США втянули Украину, обещали поддержку, а дальше выясняется, что Украина должна решать все сама", - добавил он.

В свою очередь эксперт клуба "Валдай", старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что сделанное накануне Байденом заявление - это ни что иное, как игра.

"Какая она была, такая она и продолжается", - сказал он.

Да и вряд ли президент США мог бы сказать что-то другое, продолжил эксперт.

"Он не мог сказать: Я считаю, что Украина должна пойти на территориальные уступки. Ну это было бы более, чем странно, потому что все это на самом деле является делом Украины. Только Украина может решать, готова она идти на российские уступки или не готова. Формально другого заявления Байден сделать не мог. Это был бы просто нонсенс", - уверен Офицеров-Бельский.

Территория Украины

Говоря о возможности того, что европейские страны начнут делить территорию Украины, эксперты сходятся во мнении, что такой сценарий в целом возможен, но только в случае, если страна окончательно лишится государственности.

По словам Офицерова-Бельского, Украину и до конфликта можно было рассматривать как "неудавшееся государство без каких-либо шансов на будущее". По некоторым оценкам, сказал он, в страну еще ранее нужно было вкладывать порядка 400 млрд долларов, сколько же необходимо средств сейчас, он затруднился озвучить.

"Считаю, что вложения уже не помогут, потому что сами по себе деньги ничего не значат, нужны люди, а людей становится все меньше", - отметил эксперт, напомнив о многих жителях, покинувших страну.

"Плохо представляю себе, какое может быть будущее у украинской государственности. Но если будущего не будет у украинской государственности, это все может привести к тому, что венгры отправятся в Венгрию, некоторые части могут стать польскими. Это на самом деле может произойти", - подчеркнул Офицеров-Бельский.

Территориальная целостность Украины, по мнению Кортунова, "во многом будет зависеть от позиции России".

"То есть, если РФ признает президента Зеленского в качестве легитимного лидера и готова с ним вести переговоры, то это может в каком-то смысле стать гарантией от разрушения страны и тогда будет очень трудно соседям Украины предъявлять претензии на какие-то осколки", - сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас российская позиция сводится к тому, что у РФ никаких новых территориальных претензий к Украине нет: Россия настаивает на признании Крыма в качестве своей территории и у нее есть требование, чтобы Киев признал независимость Луганска и Донецка (ЛНР и ДНР), но это все-таки не российские регионы.

"В остальном Россия выступает за сохранение территориальной целостности Украины", - сказал он.

"Но если произойдет развал украинской государственности, если Украина перестанет существовать в том формате, в котором она существует, то я уверен, что многие соседние страны захотят участвовать в каком-то разделе украинского наследства. Отвечает ли это интересам России, я, откровенно говоря, не уверен", - заключил Кортунов.

Пока же Зеленский опирается на поддержку политического класса и даже населения Украины и никаких даже формальных претензий со стороны ее западных соседей не выдвигалось - Польша не предъявляет претензии на Львов и Ивано-Франковск, Румыния - на Буковину, Венгрия на Закарпатье, - поэтому территориальный вопрос пока не стоит, сказал эксперт.

В четверг президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что власти Украины должны самостоятельно решить, нужно ли им идти на какие-либо территориальные уступки на переговорах с Россией.

"Я не считаю, что им придется делать это. Но это им решать", - добавил Байден.