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16 минут назад

Шарля Мишеля переизбрали на пост главы Евросовета

ТАССТАСС

Шарль Мишель переизбран на пост председателя Евросовета на второй срок - по 30 ноября 2024 года. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС, который проходит в четверг в Брюсселе.

Шарля Мишеля переизбрали на пост главы Евросовета
Фото: © EPA-EFE/OLIVIER HOSLET© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

"Европейский совет сегодня переизбрал Шарля Мишеля председателем на второй срок в два с половиной года, с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2024 года. Шарль Мишель также был вновь назначен председателем Европейского саммита на тот же период", - отмечается в заявлении.

Как уточняется в документе, Мишель "является третьим полноправным председателем Европейского совета после учреждения этой должности 1 декабря 2009 года в соответствии с Лиссабонским договором".

Председатель Евросовета избирается лидерами стран - членов Евросоюза каждые два с половиной года.

В мире,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
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