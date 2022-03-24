Шарля Мишеля переизбрали на пост главы Евросовета

"Европейский совет сегодня переизбрал Шарля Мишеля председателем на второй срок в два с половиной года, с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2024 года. Шарль Мишель также был вновь назначен председателем Европейского саммита на тот же период", - отмечается в заявлении.