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1 час назад

Байден высказался за исключение России из G20

Вероника Полынина

Президент США Джо Байден высказался за исключение России из Группы двадцати, передает РИА «Новости».

Байден высказался за исключение России из G20
Фото: ReutersReuters

Американский лидер предложил пригласить на предстоящий саммит G20 Украину вместо России.

Ранее с идеей исключить Россию из G20 выступила Польша. Варшава считает, что сама могла бы заменить Россию в международном клубе.

Комментируя предложение польских властей, МИД Китая заявил, что ни один член «двадцатки» не имеет права исключать другого. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, выразил уверенность, что исключение России не поддержат Китай, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, Южно-Африканская Республика и Саудовская Аравия.

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Клуб G20 («большая двадцатка», Группа двадцати) появился в конце 1990-х годов. В отличие от «большой семерки» клуб включает не только развитые, но и крупнейшие развивающиеся экономики мира, например, Бразилию и Индонезию.

В мире,Владимир Джабаров,Джозеф Байден,Совет Федерации,
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