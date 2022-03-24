Байден высказался за исключение России из G20

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Американский лидер предложил пригласить на предстоящий саммит G20 Украину вместо России.

Ранее с идеей исключить Россию из G20 выступила Польша. Варшава считает, что сама могла бы заменить Россию в международном клубе.

Комментируя предложение польских властей, МИД Китая заявил, что ни один член «двадцатки» не имеет права исключать другого. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, выразил уверенность, что исключение России не поддержат Китай, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, Южно-Африканская Республика и Саудовская Аравия.