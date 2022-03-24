Байден высказался за исключение России из G20

Президент США Джо Байден высказался за исключение России из Группы двадцати, передает РИА «Новости».
Американский лидер предложил пригласить на предстоящий саммит G20 Украину вместо России.
Ранее с идеей исключить Россию из G20 выступила Польша. Варшава считает, что сама могла бы заменить Россию в международном клубе.
Комментируя предложение польских властей, МИД Китая заявил, что ни один член «двадцатки» не имеет права исключать другого. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, выразил уверенность, что исключение России не поддержат Китай, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, Южно-Африканская Республика и Саудовская Аравия.
Клуб G20 («большая двадцатка», Группа двадцати) появился в конце 1990-х годов. В отличие от «большой семерки» клуб включает не только развитые, но и крупнейшие развивающиеся экономики мира, например, Бразилию и Индонезию.