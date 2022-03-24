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17 минут назад

Компания "Антонов" объявила сбор средств на строительство нового самолета Ан-225

ТАССТАСС

Украинское госпредприятие "Антонов" приняло решение учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета "Мрия" ("Мечта") для сбора средств на строительство нового Ан-225. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, распространенном в четверг в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Компания "Антонов" начала сбор средств на новую "Мрию"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Коллектив "Антонова" считает, что необходимо не допустить безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности и начать работу по возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 "Мрия", - указали на госпредприятии.

Однако, подчеркнули в "Антонове", компании не хватает средств для реализации этой задачи, в связи с чем она предлагает учредить международный фонд.

Госпредприятие "обращается с предложением о финансовой поддержке проекта" в том числе к главам государств и правительств всех стран мира, компаниям, занимающимся авиационным производством, банкам, обычным людям, которые любят авиацию, и всему мировому авиационному сообществу, включая негосударственные союзы.

В концерне "Укроборонпром" 28 февраля сообщали об уничтожении "Мрии" на аэродроме Гостомель под Киевом. В концерне отметили, что на воссоздание машины потребуется "ориентировочно 3 млрд долларов и более пяти лет".

Ан-225 "Мрия" - советский тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности, разработанный в 1980-х годах в ОКБ им. Антонова под руководством генерального конструктора Петра Балабуева и главного конструктора Виктора Толмачева. "Мрия" - самый крупный по габаритам и самый тяжелый грузовой самолет в мире. Первый полет он совершил 21 декабря 1988 года, а в эксплуатации находится с 1989 года. До состояния готовности был доведен лишь один экземпляр самолета Ан-225.

В мире,Виктор Толмачев,Укроборонпром,АНТК "АНТОНОВ",
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