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1 час назад

В США сочли, что Путин «троллит» Запад

Газета.RuГазета.Ru

Американское издание Politico опубликовало статью, в которой авторы выразили мнение, что президент РФ Владимир Путин "троллит" Запад сообщениями о переводе оплаты за российский газ в рубли, передает РИА "Новости".

В США сочли, что Путин «троллит» Запад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии авторов издания, такое решение является "ставкой с высоким риском".

"Либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и ждать новых шагов Москвы", - говорится в статье.

Таким образом, считают аналитики, Путин планирует ослабить санкционное давление, однако утверждается, что этот ход неизбежно создаст сложности для покупателей.

23 марта Владимир Путин поручил правительству дать "Газпрому" директиву о скорейшем переводе всех контрактов на поставки газа в рублях, а ЦБ и Минфину — в течение недели определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа. Вскоре после этого оптовые цены на газ в Великобритании выросли на 25%.

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