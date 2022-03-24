В США сочли, что Путин «троллит» Запад

Американское издание Politico опубликовало статью, в которой авторы выразили мнение, что президент РФ Владимир Путин "троллит" Запад сообщениями о переводе оплаты за российский газ в рубли, передает РИА "Новости".

23 марта Владимир Путин поручил правительству дать "Газпрому" директиву о скорейшем переводе всех контрактов на поставки газа в рублях, а ЦБ и Минфину — в течение недели определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа. Вскоре после этого оптовые цены на газ в Великобритании выросли на 25%.