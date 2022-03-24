Кортеж Байдена атаковали в Брюсселе

Пьяный мужчина кинул стеклянную бутылку в автомобильный кортеж президента США Джо Байдена, проезжавший по центру Брюсселя. Об этом со ссылкой на бельгийское электронное издание Sudinfo сообщает РИА Новости.
По данным издания, мужчина стоял на значительном расстоянии от кортежа, когда бросил бутылку. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В полиции подтвердили эту информацию, подчеркнув, что нарушитель был задержан.
«Пьяный мужчина действительно со значительного расстояния бросил бутылку в направлении кортежа, сопровождающего американского президента. Мы незамедлительно задержали его», - заявил представитель брюссельской полиции Ильсе Ван Декир.
Президент США Джо Байден 23 марта отправился на переговоры с лидерами стран Евросоюза в Брюсселе. Он принимает участие в саммитах Североатлантического альянса, G7 и Европейского союза. Ожидается, что сегодня Соединенные Штаты представят новый пакет санкций против политических фигур и бизнесменов России из-за ситуации на Украине.