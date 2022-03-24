Кортеж Байдена атаковали в Брюсселе

Пьяный мужчина кинул стеклянную бутылку в автомобильный кортеж президента США Джо Байдена, проезжавший по центру Брюсселя. Об этом со ссылкой на бельгийское электронное издание Sudinfo сообщает РИА Новости.

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По данным издания, мужчина стоял на значительном расстоянии от кортежа, когда бросил бутылку. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции подтвердили эту информацию, подчеркнув, что нарушитель был задержан.

«Пьяный мужчина действительно со значительного расстояния бросил бутылку в направлении кортежа, сопровождающего американского президента. Мы незамедлительно задержали его», - заявил представитель брюссельской полиции Ильсе Ван Декир.