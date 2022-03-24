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51 минуту назад

Кортеж Байдена атаковали в Брюсселе

Алиса Селезнёва

Пьяный мужчина кинул стеклянную бутылку в автомобильный кортеж президента США Джо Байдена, проезжавший по центру Брюсселя. Об этом со ссылкой на бельгийское электронное издание Sudinfo сообщает РИА Новости.

Кортеж Байдена атаковали в Брюсселе
Фото: ReutersReuters

По данным издания, мужчина стоял на значительном расстоянии от кортежа, когда бросил бутылку. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции подтвердили эту информацию, подчеркнув, что нарушитель был задержан.

«Пьяный мужчина действительно со значительного расстояния бросил бутылку в направлении кортежа, сопровождающего американского президента. Мы незамедлительно задержали его», - заявил представитель брюссельской полиции Ильсе Ван Декир.

Президент США Джо Байден 23 марта отправился на переговоры с лидерами стран Евросоюза в Брюсселе. Он принимает участие в саммитах Североатлантического альянса, G7 и Европейского союза. Ожидается, что сегодня Соединенные Штаты представят новый пакет санкций против политических фигур и бизнесменов России из-за ситуации на Украине.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,ЕС,
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